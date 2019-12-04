'Ceren Özdemir' cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
Ordu'da bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir toprağa verilmişti. Genç kızın son anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı.
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