Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç balerin Ceren Özdemir'den acı haber geldi

Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 20 yaşındaki genç kız, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken kanlar içerisinde yığıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ceren Özdemir, hayatını kaybetti. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.