Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı

İstanbul Karaköy'de kendi halinde yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Genç kızlar neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadın ise yumruk attıktan sonra hakaretlerine devam etti. Olay anına tanıklık eden bir esnaf, “Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Kadın o sırada başörtülü kızlara bir saldırı gerçekleştirmişti. Çok agresif tavırlar sergiliyordu. ‘Pis Müslümanlar. Sizin burada işiniz yok’ tarzında cümleler kurdu." dedi..