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Giriş Tarihi: 3.2.2023 12:29 Son Güncelleme: 3.2.2023 13:01

1 kişinin öldüğü İETT kazasında şoför: “Otobüsün freni bozuktu”

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Sefer B. 'nin polise 'Otobüsün frenleri bozuktu' dediği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
1 kişinin öldüğü İETT kazasında şoför: “Otobüsün freni bozuktu”

Olay, Bahçelievler'deki durakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İETT otobüsü Bahçelievler Meydan'da bulunan durağa daldı.

Kazada 1 ölü ve 5 yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Şoförün yavaş geldiği ama içerideki arkadaşların deyimiyle şoförün uyuduğu söyleniyor. Tabii bunlar, yolcu ve minibüsçü arkadaşların dedikleri. Yavaş yavaş geliyor, kaldırıma vuruyor, kaldırımdan sonra da köşedeki minibüse vuruyor ve öyle duruyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen vatandaşlarımızdan birkaç tanesi otobüsün altında kalıyor. Buradaki minibüsçü esnafımız çıkarıyor. Hastane yakın olduğu için götürüyorlar. Bir ölü 5 yaralı var. Ama bunlar çok net değil. Hastaneyle görüşüp bilgi alacağız" dedi.

Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.

BENDEN KAYNAKLI DEĞİL FREN BOZUK

Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi.

Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video

Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi.

Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu öğrenildi. Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var

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1 kişinin öldüğü İETT kazasında şoför: “Otobüsün freni bozuktu”
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