1 kişinin öldüğü İETT kazasında şoför: “Otobüsün freni bozuktu”

Kazada 1 ölü ve 5 yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Şoförün yavaş geldiği ama içerideki arkadaşların deyimiyle şoförün uyuduğu söyleniyor. Tabii bunlar, yolcu ve minibüsçü arkadaşların dedikleri. Yavaş yavaş geliyor, kaldırıma vuruyor, kaldırımdan sonra da köşedeki minibüse vuruyor ve öyle duruyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen vatandaşlarımızdan birkaç tanesi otobüsün altında kalıyor. Buradaki minibüsçü esnafımız çıkarıyor. Hastane yakın olduğu için götürüyorlar. Bir ölü 5 yaralı var. Ama bunlar çok net değil. Hastaneyle görüşüp bilgi alacağız" dedi.