Video Yaşam Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video
Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video

Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video

03.02.2023 | 12:05

Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.

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Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1'i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.

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