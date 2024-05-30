Nihat Salih cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Bilal D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.