Nihat Salih cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Bilal D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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