Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 100 milyon lira olan 22 bin 951 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 20 bin 702 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.