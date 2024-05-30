Video Yaşam Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video
Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video

Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video

30.05.2024 | 10:43

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 100 milyon lira olan 22 bin 951 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 20 bin 702 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

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