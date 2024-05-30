Video Yaşam Kocaeli'de taksi şoförü Murat Karaca öldürülmüştü: Cinayetten dakikalar önce...
Kocaeli'de taksi şoförü Murat Karaca öldürülmüştü: Cinayetten dakikalar önce...

Kocaeli'de taksi şoförü Murat Karaca öldürülmüştü: Cinayetten dakikalar önce...

30.05.2024 | 11:33

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği taksinin şoförü Murat Karaca'yı kardeşine tokat attığı gerekçesiyle tabancayla 8 el ateş ederek öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede yer verilen ifadelerde sanığın kardeşi, tokat atma olayının 2014'de yaşandığını ve konunun büyümeden kapandığını söyledi. Sanık ise ifadesinde Murat Karaca'nın kendisine üst perdeden konuştuğunu iddia ederek, "Olayın heyecanı ve stresiyle kaç kere ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. İddianamede sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Cinayetten dakikalar önce ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı.

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Olay, 14 Ekim 2023'de 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksiye müşteri gibi binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (38), sürücü Murat Karaca'yı (42) kardeşine neden tokat attığını sorarak, silahla tehdit etti. Karaca'nın tokat atmadığını söylemesine rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti. Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan kaçan zanlı Mustafa G. ise, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G'nin, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cinayetten dakikalar önce ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen Mustafa G'nin, "Kemal'e niye yanlış yaptın?" dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın "Kemal benim kardeşim. Ben mi tokat attım?" şeklinde cevap verdiği duyuldu. Mustafa G'nin, "Gidelim yanına bakalım kardeşin mi? Adam kardeşine tokat atar mı?" ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durduğu, Mustafa G'nin, "Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası, burası" diyerek tehdit ettiği, bunun üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca'nın "Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım" ifadelerini kullandığı görüldü. Mustafa G'nin ise "Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi? Sana abi dedik yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?" şeklinde soru yönelttiği anlar da araç içi kamerasında yer aldı.

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