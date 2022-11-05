Kocaeli Çayıorva İlçesinde üretim yapan bir fabrikadan alınarak, Bursa İline götürülmesi gereken yaklaşık 1 milyon 400 bin TL değerindeki ürünün yerine ulaşmaması üzerine firma yetkilileri şikayette bulundu.

Olayla ilgili olarak aynı gün çalışma başlatan Kocaeli Polisi yapmış oldukları araştırmalar sonucu Çayırova İlçesinde yüklenen malların Bursa'da boş bir araziye indirildiği daha sonra başka bir araç ile sırası ile Aydın İzmir ve Manisa'ya götürüldüğü son olarak götürüldüğü Manisa'da bir depoya boşaltıldığını tespit etti.

1 milyon 400 bin liralık vurgunda 3 gözaltı

Adresi belirlenen depoya düzenlenen baskında kayıp mallar eksiksiz ele geçirilirken, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ç.M. İzmir, M.S. ve A.A. isimli şüpheliler ise İstanbul İlinde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.