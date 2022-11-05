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OTOMATİK OYNAT
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1 milyon 400 bin liralık vurgunda 3 gözaltı 05.11.2022 | 21:41
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Son Dakika: İzmir Buca'da 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 05.11.2022 | 16:52
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Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 05.11.2022 | 15:05
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SON DAKİKA: Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! | Video 05.11.2022 | 16:02
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Tamire giden kamyon D-100’de alev alev yandı | Video 05.11.2022 | 13:49
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Samsun’da hastane dönüşü feci kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı | Video 05.11.2022 | 12:17
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Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler… | Video 05.11.2022 | 11:57
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Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de kaçakçılık operasyonu | Video 05.11.2022 | 11:57
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Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 2 milyon dolara satacaklardı | Video 05.11.2022 | 11:42
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Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video 05.11.2022 | 11:39
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Tam 108 suç kaydı olan 'Hırsız Pınar' yakalandı | Video 05.11.2022 | 11:34
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148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video 05.11.2022 | 10:26
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Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı: 4 gözaltı! | Video 05.11.2022 | 09:43
Kocaeli Çayırova İlçesinden, Bursa İline götürülmesi gereken 1 milyon 400 bin TL değerinde temizlik malzemesinin çalınması ile ilgili çalışlma başlatan Kocaeli polisi, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken, kaybolan ürünleri Manisa ilinde bir depoda ele geçirdi.