1 milyon 400 bin liralık vurgunda 3 gözaltı

Kocaeli Çayırova İlçesinden, Bursa İline götürülmesi gereken 1 milyon 400 bin TL değerinde temizlik malzemesinin çalınması ile ilgili çalışlma başlatan Kocaeli polisi, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken, kaybolan ürünleri Manisa ilinde bir depoda ele geçirdi.