Video Yaşam Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video
Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video

Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video

02.12.2025 | 10:10

Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 23 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti ile soruşturmanın gizliliği ihlali yapan bir şebekeyi deşifre etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şebeke lideri M.A. (25) ve üyeleri tespit edildi. Daha sonra şebekeye yönelik Adana merkezli Ankara, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Mardin'de 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında şebeke lideri M.A.'nın da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmalarında 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 454 adet tabanca mermisi, 16 cep telefonu ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ile birlikte 11 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüpheli ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video 02:31
Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video 02.12.2025 | 10:20
Adana’da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video 01:57
Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video 02.12.2025 | 10:10
Bursa’da kaçak silah atölyesine ’Yıldırım’ operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 00:56
Bursa'da kaçak silah atölyesine 'Yıldırım' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 02.12.2025 | 10:04
Van’da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video 04:52
Van'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video 02.12.2025 | 09:35
Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video 01:07
Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video 02.12.2025 | 09:32
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video 03:00
Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video 02.12.2025 | 09:11
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 03:10
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 02.12.2025 | 09:00
Erzincan’da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 03:27
Erzincan'da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 02.12.2025 | 08:34
Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video 04:25
Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video 02.12.2025 | 08:34
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video 00:27
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video 01.12.2025 | 16:19
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 02:26
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 03:50
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 01.12.2025 | 13:18
Başakşehir Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 02:11
Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video 01.12.2025 | 13:01
Nemrut Kalderası’nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01:20
Nemrut Kalderası'nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01.12.2025 | 11:32
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 04:55
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 06:06
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 01.12.2025 | 11:12
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 04:52
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 01.12.2025 | 10:08
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01:13
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01.12.2025 | 10:08
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 03:06
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2025 | 10:08
Beyoğlu’nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:37
Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.12.2025 | 09:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY