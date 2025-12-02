Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video
02.12.2025 | 10:10
Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 23 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ile birlikte 11 şüpheli tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüpheli ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
