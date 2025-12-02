Video Yaşam Bursa'da kaçak silah atölyesine 'Yıldırım' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video
02.12.2025 | 10:04

Bursa'da kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen bir atölyeye operasyon düzenledi. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, bastıkları depoda 19 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Bursa'da kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen bir atölye takibe alındı. Soruşturma Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekiplerinin başarılı çalışmasıyla sonuçlandı. Yıldırım SÖS ekiplerinin titiz takibi sonucunda yapılan baskında 5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca, 27 adet şarjör, 63 adet çeşitli çaplarda fişek, silah yapımında kullanılan 14 parça araç-gereç ve 19 adet farklı türde silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda, kaçak silah atölyesinin sahibi olduğu belirlenen C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

