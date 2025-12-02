Bursa'da kaçak silah atölyesine 'Yıldırım' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video
02.12.2025 | 10:04
Bursa'da kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen bir atölyeye operasyon düzenledi. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, bastıkları depoda 19 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.
Operasyonda, kaçak silah atölyesinin sahibi olduğu belirlenen C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
