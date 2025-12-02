Artvin’de kamyonet 7 metrelik refüjden düştü: 3 ölü | Video
02.12.2025 | 11:23
Artvin’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazada sürücü Hasan Günay ile araçta bulunan ağabeyi Yunus Günay (51) ile Hasan İnce (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
