Erzincan'da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video

Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kepenklerin kapalı olması nedeniyle kırılarak yapılan müdahalede iş yeri tamamen zarar gördü.Olay, Karaağaç Mahallesi 761. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, yoğun dumanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İş yeri sahibine ulaşılamaması üzerine, itfaiye ekipleri zaman kaybetmemek için kepenk kilitlerini ve camları kırarak içeriye müdahalede bulundu.Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi.İş yerinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak bölgeyi tamamen güvenli hale getirdi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.