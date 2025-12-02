Video Yaşam Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video
Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video

Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video

02.12.2025 | 10:20

Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma dosyasına bir ses kaydı daha girdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Bircan Dülger'e ait olduğu öne sürülen o kayıtta tehditkar sözler duyuluyor. Bir de kaçış planı olarak yorumlanan ifadeler var.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video 02:31
Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video 02.12.2025 | 10:20
Adana’da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video 01:57
Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video 02.12.2025 | 10:10
Bursa’da kaçak silah atölyesine ’Yıldırım’ operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 00:56
Bursa'da kaçak silah atölyesine 'Yıldırım' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 02.12.2025 | 10:04
Van’da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video 04:52
Van'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video 02.12.2025 | 09:35
Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video 01:07
Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video 02.12.2025 | 09:32
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video 03:00
Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video 02.12.2025 | 09:11
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 03:10
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 02.12.2025 | 09:00
Erzincan’da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 03:27
Erzincan'da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 02.12.2025 | 08:34
Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video 04:25
Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video 02.12.2025 | 08:34
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video 00:27
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video 01.12.2025 | 16:19
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 02:26
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 03:50
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 01.12.2025 | 13:18
Başakşehir Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 02:11
Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video 01.12.2025 | 13:01
Nemrut Kalderası’nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01:20
Nemrut Kalderası'nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01.12.2025 | 11:32
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 04:55
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 06:06
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 01.12.2025 | 11:12
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 04:52
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 01.12.2025 | 10:08
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01:13
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01.12.2025 | 10:08
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 03:06
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2025 | 10:08
Beyoğlu’nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:37
Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.12.2025 | 09:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY