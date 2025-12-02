Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video

02.12.2025 | 10:20

Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma dosyasına bir ses kaydı daha girdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Bircan Dülger'e ait olduğu öne sürülen o kayıtta tehditkar sözler duyuluyor. Bir de kaçış planı olarak yorumlanan ifadeler var.