Beyoğlu'nda bankta uyuyan kişinin telefonunu böyle çaldı | Video 02.12.2025 | 11:29 Beyoğlu'nda bankta uyuyan bir vatandaşın cep telefonunu çalan yankesici, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından güven timleri ekipleri hızlı bir şekilde şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, 16 Ekim 2025 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın yanına gelen yankesici, cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, cebindeki telefonu alıyor. Bu sırada uyanan kişi ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Telefonunun olmadığını fark eden kişi daha sonra karakola giderek şikayette bulunuyor. Konuyla ilgili inceleme başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. Kimliği tespit edilen U.D.(27) isimli şahıs, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.