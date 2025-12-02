Fatih’te 2 katlı binada yangın paniği | Video 02.12.2025 | 13:42 İstanbul Fatih’te 8 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı bir binada yangın çıktı. Aile kendilerini son anda dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak'taki 2 katlı binada saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedene yangın çıktı. İddiaya göre, 6 çocuğuyla birlikte evde bulunan çift, yangının çıktığını fark edince kendilerini can havliyle dışarı attı. Aile son anda kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Rahip Şen isimli vatandaş, "İtfaiyenin sesine uyandım. Çok çocuklu bir aile vardı. Tam olarak bilmiyorum. Ev yanmış. Allah yardımcıları olsun. İtfaiyemiz sağ olsun" dedi. Evde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.