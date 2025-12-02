Fatih’te 2 katlı binada yangın paniği | Video
02.12.2025 | 13:42
İstanbul Fatih’te 8 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı bir binada yangın çıktı. Aile kendilerini son anda dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Rahip Şen isimli vatandaş, "İtfaiyenin sesine uyandım. Çok çocuklu bir aile vardı. Tam olarak bilmiyorum. Ev yanmış. Allah yardımcıları olsun. İtfaiyemiz sağ olsun" dedi. Evde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
