Video Yaşam Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü başını bariyere vurdu, kask parçalandı | Video
Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü başını bariyere vurdu, kask parçalandı | Video

Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü başını bariyere vurdu, kask parçalandı | Video

02.12.2025 | 10:43

Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yağışlı havanın etkisiyle tünel girişinde frene bastı. Kayan motordan sürüklenen genç sürücü başını bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde motosiklet sürücüsü Enes Ö., 16 BUS plakalı aracıyla fren yapınca, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan motosikletten sürüklenen sürücü başını tünel girişindeki bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu.

KASKI PARÇALANDI
Sürücünün hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk yaptığı müdahale sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü başını bariyere vurdu, kask parçalandı | Video 00:51
Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü başını bariyere vurdu, kask parçalandı | Video 02.12.2025 | 10:43
IBAN’ını arkadaşıyla paylaştı, başına gelmeyen kalmadı | Video 02:32
IBAN'ını arkadaşıyla paylaştı, başına gelmeyen kalmadı | Video 02.12.2025 | 10:43
Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 01:58
Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 02.12.2025 | 10:37
Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video 02:31
Yeni ses kaydı yeni iddia! Şarkıcı Güllü’nün ölümü dosyasında sular durulmuyor | Video 02.12.2025 | 10:20
Adana’da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video 01:57
Adana'da silah ve mühimmat ticareti şebekesi çökertildi: 11 tutuklama | Video 02.12.2025 | 10:10
Bursa’da kaçak silah atölyesine ’Yıldırım’ operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 00:56
Bursa'da kaçak silah atölyesine 'Yıldırım' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 02.12.2025 | 10:04
Van’da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video 04:52
Van'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video 02.12.2025 | 09:35
Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video 01:07
Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video 02.12.2025 | 09:32
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video 03:00
Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video 02.12.2025 | 09:11
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 03:10
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 02.12.2025 | 09:00
Erzincan’da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 03:27
Erzincan'da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 02.12.2025 | 08:34
Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video 04:25
Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video 02.12.2025 | 08:34
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video 00:27
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video 01.12.2025 | 16:19
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 02:26
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 03:50
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 01.12.2025 | 13:18
Başakşehir Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 02:11
Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video 01.12.2025 | 13:01
Nemrut Kalderası’nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01:20
Nemrut Kalderası'nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01.12.2025 | 11:32
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 04:55
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 06:06
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 01.12.2025 | 11:12
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 04:52
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 01.12.2025 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY