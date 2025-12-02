Video Yaşam Rize’de bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
02.12.2025 | 11:59

Rize’de kamyonetin uçurumdan düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım'da meydana gelen kazada, 53 DA 251 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hakimiyetini kaybederek kot farkı nedeniyle yol seviyesinin altında bulunan terminal inşaatı boşluğuna düştü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
