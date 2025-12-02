Video Yaşam Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video
Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video

Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video

02.12.2025 | 09:11

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen genç kızın önünü keserek yere düşüren ve taciz eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 1 sanığı 9 yıl, diğer sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklulukta geçirdikleri süre gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.'nın (25) önünü kesip yere düşüren ve üzerine çıkarak taciz eden sanıklar Ömer K. (27) ve Semir T.'nin (31) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer K. ve Semir T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mağdur İremşan A. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

1 SANIĞA 9 YIL, DİĞER SANIĞA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE TAHLİYE KARARI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Semir T.'yi 'birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı' suçundan, daha önce kesinleşmiş cezasının bulunmasını da dikkate alarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ömer K.'yı ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 2 sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sınırlı süreyle mağdurun hareket edebilme özgürlüğünü ortadan kaldırmadan suçun işlenemeyeceği, hürriyetini kısıtlayan başkaca hareketlerinin bulunmaması, dolayısıyla eylemin sadece 'cinsel saldırı' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 sanığın da üzerlerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer K. ile Semir T.'nin yolunu keserek omuzuna dokundukları, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir T.'nin elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer K.'nIn etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer K. ile Semir T.'nin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video 03:00
Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklara hapis cezası ile tahliye | Video 02.12.2025 | 09:11
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 03:10
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 02.12.2025 | 09:00
Erzincan’da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 03:27
Erzincan'da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 02.12.2025 | 08:34
Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video 04:25
Trafik kavgasında motokurye 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı! Olay anı kamerada | Video 02.12.2025 | 08:34
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video 00:27
Ünlü zincir markette mide bulandıran anlar! Kedi un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptı | Video 01.12.2025 | 16:19
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 02:26
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 03:50
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 01.12.2025 | 13:18
Başakşehir Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 02:11
Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video 01.12.2025 | 13:01
Nemrut Kalderası’nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01:20
Nemrut Kalderası'nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01.12.2025 | 11:32
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 04:55
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 06:06
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 01.12.2025 | 11:12
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 04:52
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 01.12.2025 | 10:08
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01:13
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01.12.2025 | 10:08
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 03:06
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2025 | 10:08
Beyoğlu’nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:37
Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.12.2025 | 09:57
Avcılar’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 03:18
Avcılar'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 01.12.2025 | 09:57
Eşinin altınlarını kumar borcu için bozdurdu, kuaförde yakalandı | Video 01:58
Eşinin altınlarını kumar borcu için bozdurdu, kuaförde yakalandı | Video 01.12.2025 | 09:55
Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video 00:25
Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video 01.12.2025 | 09:55
Erzurum’daki Haho Manastırı asırlardır ilk günkü gibi ayakta | Video 06:52
Erzurum'daki Haho Manastırı asırlardır ilk günkü gibi ayakta | Video 01.12.2025 | 09:43
Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın gizli bölmeden çıktı | Video 01:06
Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın gizli bölmeden çıktı | Video 01.12.2025 | 09:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY