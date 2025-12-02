Video Yaşam IBAN'ını arkadaşıyla paylaştı, başına gelmeyen kalmadı | Video
02.12.2025 | 10:43

Osmaniye'de Mehmet Demir, çocukluk arkadaşına güvenerek IBAN numarasını paylaşınca, farkında olmadan hem kendisini hem de yanında bulunan arkadaşını dolandırıcılık olayının içinde buldu.

Osmaniye'de yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Demir, çocukluk arkadaşının isteği üzerine IBAN paylaşınca, farkında olmadan hem kendisini hem de yanında bulunan arkadaşını bir dolandırıcılık olayının içinde buldu. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Demir'e çocukluk arkadaşından gelen mesajda, hesaplarının bloke olduğu ve acil para transferi için IBAN gerektiği söylendi. Duruma üzülen ve yardım etmek isteyen Demir, o sırada araç sürdüğü için IBAN'ı kendisi yazamadı ve yanında bulunan arkadaşının IBAN numarasını iletti. Bir süre sonra söz konusu IBAN'ın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Demir ve arkadaşı, karakola ifadeye çağrıldıklarında olaydan haberdar oldu. Arkadaşına verdiği IBAN'ın dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrenince yıkıldığını söyleyen Mehmet Demir, "Karşı tarafın mağduriyetini giderdik ama halen dolandırıcılıktan yargılanıyoruz. Sicilimiz tehdit altında. Benim gibi binlerce mağdur var. Ne olursa olsun kimseye güvenmeyin" dedi.

Dolandırıcılık olayına karıştıklarını karakola gittiklerinde öğrendiklerini söyleyen Mehmet Demir, "Olay zamanı araçta gidiyordum yanımda 3 kişi vardı. O sırada telefon gelmişti, arkadaşım beni aramıştı. Şu anda zor durumda olduğunu, ödemelerinin mobil bankacılığa açık olduğunu, belli bir yerden bir borcunun geleceğini söylemişti 3-4 kişiden benden IBAN'ımı istedi. Hani güvene dayalı olarak ben de güvenerek kendi bilgilerimi atacaktım. O esnada atamadım, araç kullandığım için kardeşimin kız arkadaşına söyledim. 'Daha sonra sen bana gönderirsin, ben paralarını kendilerine iletirim.' Bu şekilde olay oluşuyor. Daha sonrasında 3 ay sonra bir polis tarafından çağrılıyoruz. Karakola gittiğimizde ifade kağıtlarını okumaya başladığımda dolandırıcılık suçu ile suçlandığımızı öğrendim. Bu nedenden ötürü de ifadelerimiz alınmıştı" diye konuştu.

"MAĞDURİYETİ GİDERDİK AMA HALA YARGILANIYORUZ"
IBAN'ı kullanılan arkadaşının da kendisinin de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, masum oldukları halde büyük bir hukuki yük altında kaldıklarını söyleyen Demir, "Dolandırılan rakam 7 bin 800 Türk Lirası çok komik bir rakam, karşı tarafa iletmiştik mağduriyetin giderilmesi konusundaki ödeme de yapıldı. Buna rağmen yine yargılanıyoruz. Biz bunun uzlaşma kapsamına alınmasını istiyoruz. Yani çok basit şeyler yüzünden gençliğimiz ciddi anlamda tehdit altında. Bu şekilde olması gerçekten acı verici bir şey" ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIMA GÜVENDİM, HAYATIM KARARDI"
Kendisi gibi binlerce mağdur olduğunu söyleyen Mehmet Demir, "Şu anda bir sosyal medya aracılığıyla bu sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 50 bine yakın dilekçe imzalı bir şekilde toplanıp meclise dilekçe olarak gönderdik. Gençliğimiz ciddi anlamda tehdit altında. Sabıkamıza işliyor, geleceğimizi etkiliyor, ailemizin yüzüne bakamıyoruz. Yarın bir gün ileride aile kurma durumumuz bile tehlike altında. Hiç kimseye inanmayın, kimseye güvenmeyin. Bu güvene dayalı olan bir şeydir. Para gelecek vesaire diyenlere asla ve asla güvenmeyin. Bunun nereden geleceğini asla bilemezsiniz. Ben çocukluk arkadaşımın kurbanı oldum. Daha öncesinden tanıdığım için kendisini böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum" dedi.

