Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02.12.2025 | 13:34 Samsun'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Pazar günü meydana geldi. 4 motosiklet ile olay yerine gelen saldırganların 2 ayrı tabancayla ateş açması sonucu Kadirhan Y.(20) ile Yusuf İ.Ç.(18) yaralandılar. Saldırıda yaralanan 2 genç, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadirhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete de isabet ettiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada silahlı saldırı olayına 1'i yaşı 18'den küçük 7 kişinin karıştığını tespit etti. Kavganın devamı olarak olay yerine 4 motosiklet ile gelen saldırganların silahlı saldırı düzenleyip kaçtıkları ortaya çıktı.. Olaya karışan E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgulanması tamamlanan 6 kişi ile çocuk polisindeki işlemleri tamamlanan 1 çocuk ile birlikte toplam 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.