Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video

02.12.2025 | 09:32

Hatay'ın Akdeniz açıklarında gemiden kaçarak denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Akçalı Mahallesi mevkiinde sahil kısmında yaşandı. Denizde mücadele ederek yüzmeye çalışan Angusun ağlara takıldığını gören bir vatandaş durumu hemen çevredeki dalgıca bildirdi. Vatandaş ve dalgıç, Angus'un bulunduğu noktaya ulaştı. Uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan Angus, güvenli bölgeye alınarak karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan angus ekiplere teslim edildi. Angusun, yurt dışından Türkiye'ye gemiyle getirildiği ve gemiden kaçarak denize düştüğü tahmin ediliyor.
