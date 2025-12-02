Van'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video
02.12.2025 | 09:35
Van'ın Tuşba ilçesinde kısa süreli dolu yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Meteoroloji, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:52
Van'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video 02.12.2025 | 09:35
01:07
Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video 02.12.2025 | 09:32
03:00
03:10
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 02.12.2025 | 09:00
03:27
Erzincan'da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 02.12.2025 | 08:34
04:25
00:27
02:26
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46
03:50
02:11
Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video 01.12.2025 | 13:01
01:20
Nemrut Kalderası'nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01.12.2025 | 11:32
04:55
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12
06:06
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 01.12.2025 | 11:12
04:52
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 01.12.2025 | 10:08
01:13
03:06
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2025 | 10:08
00:37
Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.12.2025 | 09:57
03:18
Avcılar'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 01.12.2025 | 09:57
01:58
Eşinin altınlarını kumar borcu için bozdurdu, kuaförde yakalandı | Video 01.12.2025 | 09:55
00:25
Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video 01.12.2025 | 09:55