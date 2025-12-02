Video Yaşam Van'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video
02.12.2025 | 09:35

Van'ın Tuşba ilçesinde kısa süreli dolu yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Dolunun ardından cadde, sokaklar ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

