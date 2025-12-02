Ankara'da iki kardeşe saldıran pitbullun görüntüleri ortaya çıktı | Video
02.12.2025 | 13:08
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kardeşe saldıran pitbullun sahibinin, köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde çocukların oyun alanında gezdirdiği görüntüler ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
02:45
Ankara'da iki kardeşe saldıran pitbullun görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2025 | 13:08
01:48
00:29
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonunu böyle çaldı | Video 02.12.2025 | 11:29
01:26
Artvin’de kamyonet 7 metrelik refüjden düştü: 3 ölü | Video 02.12.2025 | 11:23
00:29
Beyoğlu’nda bankta uyuyan kişinin telefonu böyle çalındı | Video 02.12.2025 | 11:05
00:51
02:32
IBAN'ını arkadaşıyla paylaştı, başına gelmeyen kalmadı | Video 02.12.2025 | 10:43
01:58
Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 02.12.2025 | 10:37
02:31
01:57
00:56
04:52
Van'da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü | Video 02.12.2025 | 09:35
01:07
Gemiden kaçan angus yüzerek karaya ulaştı | Video 02.12.2025 | 09:32
03:00
03:10
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis | Video 02.12.2025 | 09:00
03:27
Erzincan'da gece yarısı iş yeri yangını: Kepenkler ve camlar kırıldı | Video 02.12.2025 | 08:34
04:25
00:27
02:26
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46