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Giriş Tarihi: 29.10.2021 08:11 Son Güncelleme: 29.10.2021 09:05

117 yaşındaki Muteber Nine'den duygulandıran sözler! Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
117 yaşındaki Muteber Nine’den duygulandıran sözler! Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, 98 yıl önce Cumhuriyet ilan edildikten sonra köyde halkla birlikte şarkılar söyleyip halay çekti.

Türkiye'de yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedavi ile atlatarak kayıtlara hastalığı geçiren en yaşlı kişi olarak geçen 5 çocuk annesi 36 torun sahibi olan Muteber Engindeniz, Cumhuriyet'in ilanından sonra yaşanan coşkulu sevinci anlattı.

Köyde yaşananları daha dün gibi hatırladığını anımsatan Muteber Engindeniz, Cumhuriyet'in Atatürk tarafından ilan edildikten sonra 19 yaşında genç bir kız olduğunu hatırlatırken, duygulu anlar yaşadı.

Akçadam Köyü'nde çocukları ve torunları ile yaşayan Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiğini öğrendikten sonra büyük bir coşku yaşadıklarını ve köy meydanında halay çektiklerini söyledi.

"ANITKABİR'DE ATATÜRK'E DUA ETMEK İSTERİM"

Atatürk'ü yaşarken hep görmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Muteber Engindeniz, "Bize Cumhuriyet'i armağan eden Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret edip, dua etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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117 yaşındaki Muteber Nine'den duygulandıran sözler! Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum
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