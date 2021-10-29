117 yaşındaki Muteber Nine’den duygulandıran sözler! Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum

Akçadam Köyü'nde çocukları ve torunları ile yaşayan Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiğini öğrendikten sonra büyük bir coşku yaşadıklarını ve köy meydanında halay çektiklerini söyledi.

"ANITKABİR'DE ATATÜRK'E DUA ETMEK İSTERİM"

Atatürk'ü yaşarken hep görmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Muteber Engindeniz, "Bize Cumhuriyet'i armağan eden Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret edip, dua etmek isterim" ifadelerini kullandı.