130 yıllık tünel ilgi odağı oldu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 1894 yılında inşa edilen Rumeli Han'ın restorasyon çalışmaları sırasında keşfedilen tünel ziyaretçilerin uğrak adreslerinden biri haline geldi. Sultan 2. Abdülhamid'in başmabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından yaptırılan hanın restorasyonunda görev alan Baki Coşkun, "Bina yapılmadan önce tünelin odun deposu olarak kullanıldığına dair belgeler var.Ondan önce de muhtemelen farklı amaçla bir bina vardı. Burası atıl kalınca depoya çevrildi. Ragıp Paşa da burayı satın alarak üzerine bu gördüğümüz hanı inşa ettirdi. Binanın mahzen kısmının oturumu 1400 metrekare. Çeşitli odacıklardan oluşuyor. Burada gördüğümüz ana koridorun diğer hanlarla birleştiğine dair bir rivayet var. Bina çok uzun süre bakımsız kalmıştı. Temelini sağlama almak için hafriyata başladık. Çöpü çıkardıkça burası ortaya çıktı. Beyoğlu'nun da yapısına uygun olarak kültür-sanat aktivitelerinde kullanmayı düşünüyoruz" dedi.