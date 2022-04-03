Haberler Yaşam Haberleri 14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar
Giriş Tarihi: 3.4.2022 09:42 Son Güncelleme: 3.4.2022 09:43

14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar

İstanbul Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Pendik ve Kâğıthane ilçelerinde toplamda 14 ayrı Evden Hırsızlık, Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 hırsız  olayda kullandıkları araç ile birlikte suçüstü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 hırsızı araçlarından çıkarıp gözaltına aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 4 Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Pendik ve Kâğıthane ilçelerinden toplamda 14 ayrı Evden Hırsızlık, Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 hırsız polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden yaşı en küçük olan 17 yaşındaki Ş.O'nun 29ayrı suç kaydının olması dikkat çekti.

Hırsızlık Büro ekiplerince gözaltına alınan 5 suç kayıtlı Şehmus A. (23), 5 suç kayıtlı Ferhat E. (24) ve 7 suç kayıtlı Turgay G. (19) Asayiş Şubedeki İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha 17 yaşındayken 29 ayrı olaya karışan Ş.O. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Hırsızların olayda kullandıkları araç içerisindeyken yakalandıkları anlar ise çevre güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızların suçüstü yakalandıkları görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Türkiye bu görüntüleri konuştu! Antalya'da öldüresiye dövülen Şenız Gülpınar dehşet anlarını anlattı: Kızını buradan al yoksa...
Kremlin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü
Son dakika haberi: Ukrayna'dan barış müzakeresi açıklaması! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir'
Son dakika: Bolu Dağı'nda toprak kayması! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapandı
Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA