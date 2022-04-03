Video Yaşam 14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar | Video
14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar | Video

14 ev soymuşlardı böyle yakalandılar | Video

03.04.2022 | 10:02

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İstanbul Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Pendik ve Kâğıthane ilçelerinde toplamda 14 ayrı Evden Hırsızlık, Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 hırsız  olayda kullandıkları araç ile birlikte suçüstü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 hırsızı araçlarından çıkarıp gözaltına aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 4 Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Pendik ve Kâğıthane ilçelerinden toplamda 14 ayrı Evden Hırsızlık, Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 hırsız polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden yaşı en küçük olan 17 yaşındaki Ş.O'nun 29ayrı suç kaydının olması dikkat çekti.

Hırsızlık Büro ekiplerince gözaltına alınan 5 suç kayıtlı Şehmus A. (23), 5 suç kayıtlı Ferhat E. (24) ve 7 suç kayıtlı Turgay G. (19) Asayiş Şubedeki İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha 17 yaşındayken 29 ayrı olaya karışan Ş.O. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

YAKALANMA ANLARI KAMERADA
Hırsızların olayda kullandıkları araç içerisindeyken yakalandıkları anlar ise çevre güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızların suçüstü yakalandıkları görülüyor.

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