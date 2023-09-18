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Giriş Tarihi: 18.9.2023 10:45

14 kilo Bonzai ile yakaladılar… 6’sı da tutuklandı

Avcılar ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; altı uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı. 14 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
14 kilo Bonzai ile yakaladılar… 6’sı da tutuklandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı yapan İ.K., E.C., B.A., S.Ö. ve D.T. isimli beş kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 12 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir ruhsatsız tabanca, üç cep telefonu ve 36 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri de Tuzla Maltepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın yaptı. Ü.A. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki kilo 250 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, üç gram Marihuana maddesi, bir ruhsatsız tabanca, 19 mermi ve 11 bin lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen altı uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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14 kilo Bonzai ile yakaladılar… 6’sı da tutuklandı
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