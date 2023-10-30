14 milyonluk gasp dehşeti

İstanbul Bakırköy'de dün saat 11.30 sıralarında gasp dehşeti yaşandı. Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk işi yapan O.Ç., A.Ç., S.K. ve İ.D., aynı araçla Ataköy 5. Kısım'daki bir bankaya yaklaşık 14 milyon liralık dolar ve euro yatırmaya gitti.Paraları bagajda tutan kuyumcular, araçtan inip bankaya yönelecekleri sırada kimliği belirsiz silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Aracı çarpraz ateşe alan gaspçılar, araçtaki para dolu iki çantayı alarak kaçtı. Olayda açılan ateş sırasında kuyumculardan O.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kuyumcu O.Ç. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 3 kişinin durumunun iyi olduğu ve ifade vermek üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.Olay yeri inceleme ekipleri, gasp dehşetinin yaşandığı alanda ve araçta inceleme yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırganların 3 otomatik ve 1 yarı otomatik silah kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.