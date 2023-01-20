16 yaşındaki çocuk trafiği birbirine kattı: 3 yaralı

Kaza, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Memduh Şevket Esendal Caddesi üzeri Kıvanç Evler mevkiinde meydana geldi. Kıvanç Evler Caddesi'nden Memduh Şevket Esendal Caddesi'ne sapan K.K. (16) idaresindeki hafif ticari araç ile E.V. yönetimindeki panelvan minibüs çarpıştı.Kaza sonrası devrilen panelvan minibüsün sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan D.V. ve hafif ticari aracın sürücüsü K.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 yaşındaki çocuk izinsiz aldığı arabayla böyle kaza yaptı: 3 yaralı | Video

Öte yandan 16 yaşındaki sürücü belgesi olmayan K.K.'nin, staj gördüğü firmaya ait aracı izinsiz aldığı ve gezmeye çıktığı öne sürüldü.