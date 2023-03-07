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Giriş Tarihi: 7.3.2023 14:32

20 yaşındaki genç, paintball oynarken kalbine yenik düştü

Burdur'da paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa Taha Soyat (20), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
20 yaşındaki genç, paintball oynarken kalbine yenik düştü

Kent merkezindeki paintball alanında, dün saat 17.00 sıralarında arkadaşlarıyla oynayan Mustafa Taha Soyat, fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Soyat'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kalbi duran, yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Soyat, dahiliye yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Burdur Devlet Hastanesi'nden, gece geç saatlerde, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Taha Soyat, bugün, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşadığı ve izinli olarak Türkiye'ye geldiği belirtilen Soyat'ın cenazesinin memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

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20 yaşındaki genç, paintball oynarken kalbine yenik düştü
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