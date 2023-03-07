20 yaşındaki genç, paintball oynarken kalbine yenik düştü

Kent merkezindeki paintball alanında, dün saat 17.00 sıralarında arkadaşlarıyla oynayan Mustafa Taha Soyat, fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Soyat'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Kalbi duran, yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Soyat, dahiliye yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Burdur Devlet Hastanesi'nden, gece geç saatlerde, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Taha Soyat, bugün, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.