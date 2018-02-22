PKK şüphelisi müteahhidi vatandaş ihbarı yakalattı

Ankara'da vatandaşın hareketlerinden şüphelenerek ihbar ettiği müteahhitlik yapan kişinin, "terör örgütü propagandası" suçundan arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bir kişinin hareketlerinden şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu.



TAŞERON MÜTEAHHİTLİK



Bunun üzerine polis ekipleri belirtilen yere giderek şüphelinin kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulamada, şüphelinin Ercan F. (30) olduğu ve Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ercan F'nin, taşeron müteahhitlik yaptığını söylediği öğrenildi.