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şüphelisi müteahhidi vatandaş ihbarı yakalattı

Vatandaşın hareketlerinden şüphelenerek ihbar etmesi üzerine yakalanan şüphelinin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı belirlendi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 15:41
PKK şüphelisi müteahhidi vatandaş ihbarı yakalattı

'da vatandaşın hareketlerinden şüphelenerek ihbar ettiği müteahhitlik yapan kişinin, "terör örgütü propagandası" suçundan arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bir kişinin hareketlerinden şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu.

TAŞERON MÜTEAHHİTLİK

Bunun üzerine polis ekipleri belirtilen yere giderek şüphelinin kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulamada, şüphelinin Ercan F. (30) olduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ercan F'nin, müteahhitlik yaptığını söylediği öğrenildi.

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PKK şüphelisi müteahhidi vatandaş ihbarı yakalattı
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