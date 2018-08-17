Hamamda parti verdi, faturayı belediye ödedi

İçişleri Bakanlığı'nca "Usulsüz ihale", "FETÖ
üyesi olmak" ve "Görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla görevden alınan eski Beşiktaş
Belediye Başkanı Murat Hazinedar
'ın eşi Özlem Hazinedar
, kamuyu zarara uğratmakla suçlandı. İddiaya göre, Özlem Hazinedar tarihi Kethüda Hamamı'nda organizasyon yaptı, fatura ise Beşiktaş Belediyesi'ne gitti. Tarihi hamam, Beşiktaş Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım
Vakfı'na (Beltaş Vakfı) geçen yıl temmuz ayında kiralanmıştı. Tarihi hamamın sahibi Sudi Özkan
'a bir yıl için yaklaşık 400 bin TL ödendi. Hamamın tadilatı için de vakfın kasasından yaklaşık 500 bin TL harcandı. Vakfın defterlerinin incelenmesiyle ortaya çıkarılan olayda; başkanın eşi Özlem Hazinedar, hamamda doğum günü partisi verdi. Kendilerine "İstanbul
'un kelebekleri" adını koyan Hazinedar'ın partisine cemiyet hayatından Feryal Gülman
, Monik İpekel ve Jale Öztarhan gibi 12 isim katıldı. Partinin içecekleri ve yemekleri, bölgede bulunan ünlü bir otelden sipariş edildi. Ünlü otelin yetkilileri, ücreti ise Beşiktaş Belediyesi'nden istedi. Otelin faturayı belediyeye kesmesiyle skandal ortaya çıktı. CHP
Beşiktaş'ta meclis üyeliği görevini yürüten bazı üyeler, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek "Kimse bu halkın parasını kendi sefası için kullanamaz" dedi. İşte meclis üyelerinin o iddiaları:
2014'te Hazinedar göreve geldiğinde belediyenin kasasında hatırı sayılır bir para vardı. Vakıf aracılığıyla bu paralar adeta eşe dosta savruldu. Hazinedar, kardeşini, akrabalarını ve sekreterini belediyede başkan yardımcılığı, özel kalem müdürlüğü gibi kritik alanlara getirdi.
Eşi Özlem Hanım
da boş durmadı. O da arkadaşlarını ve akrabalarını belediyede üst düzey görevlere getirerek paralel bir yapı kurdu. Bunların hepsi kayıtlarda mevcuttur. Maalesef Beşiktaş'ın iki belediye başkanı vardı. Biri seçilmiş Murat Hazinedar diğeri de eşi Özlem Hazinedar. Özlem Hanım, belediyeye geldiğinde kapıda karşılanıyor, protokol uygulanıyordu kendisine.
Beşiktaş'ın paralarını sosyetik arkadaşları için savurdular. Sudi Özkan'ın hamamının kiralanması, bir yıllık ücretinin de peşin olarak verilmesi sorgulanmalı. Bu mekân daha çok Özlem Hanım'ın sefası için kullanılıyor, faturası da belediyeden ödeniyordu. Şimdi bu skandallar tek tek ortaya çıkıyor. Beşiktaş halkının parasının böyle kullanılmasına gönlüm razı değil.