Kalbi çantasında hastalıkla savaşıyor

Ece Öztürk
14 yaşında... Geçtiğimiz yıl grip şikâyeti ile gittiği hastanede metabolik kas hastalığına yakalandığını öğrenince tüm hayatı bir anda alt üst oldu. Sinsi hastalık daha önce hiç belirti vermemişti. Genç kız
ın kalp kasları dahil vücudundaki kaslar günden güne eriyordu. KALBİ DAYANAMADI
Kısa sürede ayağa dahi kalkamaz hale gelen Ece'nin hastalığı için kesin bir tanı konulamadı. Bunun için genç kız 120'ye yakın taramadan geçti ve kan örnekleri yurtdışına gönderildi. Fakat bu süreçte giderek zayıflayan kalbi
nden yeni bir atak geçiren Ece Öztürk, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp Nakli
Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Balkanay
, Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu ve Op. Dr. Oğuz Konuksal'ın ameliyatla taktığı yapay kalp
cihazı ile yeniden yaşama döndü. Artık kalbini çantasında taşıyor. Ancak tam bir iyileşme için kalp nakli olması da şart... 'EN ÇOK YÜZMEYİ ÖZLEDİM'
Ece bir yandan taramaların sonuçlarını ve tanı konulmasını bekliyor bir yandan da kalp nakine hazırlanıyor. 3.5 ay hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen genç kız umutlu... "Kalbimi şimdilik çantamda taşıyorum. Beslenmem çok önemli. Protein yönünden zengin gıdalarla besleniyorum. En çok da denize girip yüzmeyi özledim" diyor. Baba Aliosman Öztürk kızının çok mücadeleci olduğunu belirterek, "Ece çok güçlü. Bir yıldır yaşadığı her zorluğa karşı mücadele verdi. Onu ailesi olarak kalp nakli için en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi. Anne Rahime Öztürk de "Ayağa kalkamıyordu. Tedaviyle yeniden yürümeye başladı. Şimdiki hedefimiz onu en iyi şekilde kalp nakline hazırlamak" diye konuştu. KİLO ALINCA NAKİL İÇİN HAZIR OLACAK?
Prof.?
Mehmet Balkanay: "Ece, yapay kalp cihazı ile yeniden hayata döndü. Nadir görülen metabolik kas hastalığının tanısının konulması için yurtdışına gönderilen örneklerin sonuçlarını bekliyoruz. Bu süreçte, kas dokusunu fizik tedavi ile güçlendiriyoruz. Özel beslenme reçeteleri hazırlanıyor. Kalp nakli olması gerekiyor. Şu anda 35 kilo
. Vücut kitle indeksi çok düşük. Tanısı konulduktan ve biraz kilo aldıktan sonra kalp nakline aday."