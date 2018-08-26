Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kalbi çantasında hastalıkla savaşıyor

çantasında hastalıkla savaşıyor

Kas hastalığına yakalanan 14 yaşındaki Ece’nin zayıflayan durunca, takıldı. Bir yandan kas hastalığı ile savaşıyor bir yandan da ne hazırlanıyor

GÜL KİREKLO Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Kalbi çantasında hastalıkla savaşıyor
14 yaşında... Geçtiğimiz yıl grip şikâyeti ile gittiği hastanede metabolik kas hastalığına yakalandığını öğrenince tüm hayatı bir anda alt üst oldu. Sinsi hastalık daha önce hiç belirti vermemişti. ın kalp kasları dahil vücudundaki kaslar günden güne eriyordu.

KALBİ DAYANAMADI
Kısa sürede ayağa dahi kalkamaz hale gelen Ece'nin hastalığı için kesin bir tanı konulamadı. Bunun için genç kız 120'ye yakın taramadan geçti ve kan örnekleri yurtdışına gönderildi. Fakat bu süreçte giderek zayıflayan nden yeni bir atak geçiren Ece Öztürk, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Merkezi Başkanı Dr. , Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu ve Op. Dr. Oğuz Konuksal'ın ameliyatla taktığı cihazı ile yeniden yaşama döndü. Artık kalbini çantasında taşıyor. Ancak tam bir iyileşme için kalp nakli olması da şart...

'EN ÇOK YÜZMEYİ ÖZLEDİM'
Ece bir yandan taramaların sonuçlarını ve tanı konulmasını bekliyor bir yandan da kalp nakine hazırlanıyor. 3.5 ay hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen genç kız umutlu... "Kalbimi şimdilik çantamda taşıyorum. Beslenmem çok önemli. Protein yönünden zengin gıdalarla besleniyorum. En çok da denize girip yüzmeyi özledim" diyor. Baba Aliosman Öztürk kızının çok mücadeleci olduğunu belirterek, "Ece çok güçlü. Bir yıldır yaşadığı her zorluğa karşı mücadele verdi. Onu ailesi olarak kalp nakli için en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi. Anne Rahime Öztürk de "Ayağa kalkamıyordu. Tedaviyle yeniden yürümeye başladı. Şimdiki hedefimiz onu en iyi şekilde kalp nakline hazırlamak" diye konuştu.

KİLO ALINCA NAKİL İÇİN HAZIR OLACAK?
Prof.? Mehmet Balkanay: "Ece, yapay kalp cihazı ile yeniden hayata döndü. Nadir görülen metabolik kas hastalığının tanısının konulması için yurtdışına gönderilen örneklerin sonuçlarını bekliyoruz. Bu süreçte, kas dokusunu fizik tedavi ile güçlendiriyoruz. Özel beslenme reçeteleri hazırlanıyor. Kalp nakli olması gerekiyor. Şu anda 35 . Vücut kitle indeksi çok düşük. Tanısı konulduktan ve biraz kilo aldıktan sonra kalp nakline aday."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalbi çantasında hastalıkla savaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN