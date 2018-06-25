Dikkat...Bunları yapmak kalp krizini tetikliyor!

ÇARPINTI

Kalp atışlarının, rahatsız edici şekilde hissedilmesi, "çarpıntı" olarak kabul ediliyor. Bu durum atım hızının yükselmesi ya da normal dışı fark edilen bir "vuru" olarak kendini gösterebiliyor.Toplumda sık rastlanan bu sağlık sorunu, genellikle basit nedenlerden kaynaklanıyor olsa da çarpıntıya; göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da bayılma durumu eşlik ettiğinde, önemli bir hastalığın göstergesi de olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Alyan, kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler hakkında bilgi verdi.