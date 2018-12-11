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Son dakika haberi: Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda vurularak şehit oldu

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü binasına silahlı yapıldı. Saldırı sonrası yaralıların olduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü binasına çok sayıda ambulans sevkedildi. Saldırıyı bir polis memuru gerçekleştirdiği aktarıldı. Alınan son dakika bilgilere göre Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit oldu. Ayrıca Şube Müdürü ve 2 polis de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 16:23
Son dakika haberi: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda vurularak şehit oldu

Rize'de Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru daha sonra ekipler tarafından yaralı olarak yakalandı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırı sonucu şehit oldu

ŞUBE MÜDÜRÜ VE 2 POLİS VURULDU

Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Henüz kim tarafından, neden yapıldığı belirlenemeyen saldırıda, alınan ilk bilgilere göre, hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu aktarıldı.

Rize Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırı


Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı. Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

Saldırı sonrası Başkan Erdoğan, Rize Valisi'ni arayarak olayla ilgili bilgi aldı.

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