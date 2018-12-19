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'li belediyede maaş isyanı büyüyor

Genel Başkanı 'nun geçen hafta TBMM'de yaptığı, 'CHP'li belediyeler de asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak' sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden Şişli'de maaş isyanı patladı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:03
CHP'li belediyede maaş isyanı büyüyor

3.5 aydır belediyeden maaş alamayan 2 bin 947 çalışan Şişli Belediyesi'nin bulunduğu binanın önünde protesto gösterisi düzenledi. SABAH'a konuşan bir işçi, "3.5 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Genel Başkan Kılıçdaroğlu millete bol keseden dağıtacağına CHP'li belediyelerde mağdur olan işçilerin dertlerine el atsın" diyerek isyan etti.

CHP'li Şişli Belediyesi'nde maaş isyanı büyüyor

Dün sabah Genel İş Sendikası yöneticilerinin de katıldığı protesto yürüyüşünde, 'Vur vur inlesin, Kemal Kılıçdaroğlu dinlesin' sloganları atıldı.

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CHP'li belediyede maaş isyanı büyüyor
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