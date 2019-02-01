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'in davasında iddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan tarihçi yazar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 25 Nisan'da yapılacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 16:25
Talha Uğurluel'in FETÖ davasında iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Uğurluel hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi.

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İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, hazırladığı tensip zabtında sanık Uğurluel'in atılı suçtan tutukluluk halinin devamına ve ilk duruşmanın 25 Nisan 2019'da yapılmasına hükmetti.

Talha Uğurluel, FETÖ soruşturmasında tutuklandı

Talha Uğurluel'in üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 Aralık 2018'de Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince aynı tarihte tutuklandığı belirtilen iddianamede, Erzincan'daki dosyanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayla irtibatlı olduğu gerekçesiyle bu dosyayla birleştirildiği ifade edildi.

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İddianamede Uğurluel'in ifadesine de yer verildi.

İfadesinde, 2009 yılı sonrasında FETÖ ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığını beyan eden Uğurluel'in, soruşturma dosyasında bulunan havuz sorgusunda FETÖ'nün tepe yönetiminde yer alan kişilerden Süleyman Tiftik, Abdullah Aymaz, Harun Tokak, Recep Uzunallı, Nevzat Ayvacı, Reşit Haylamaz ve Bahattin Karataş ile 431 görüşmesini gösterir HTS kaydı bulunduğu aktarılan iddianamede, savunmanın aksine görüşmelerin çoğunun 2009'dan sonra olduğu ve özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün tepe yönetiminden Selman Kuzu ile birden fazla görüşmesinin bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, sanığın FETÖ ile irtibatı olan ve kayyum atanan şirketlerde birden fazla SGK kaydının bulunduğu da ifade edildi.

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Uğurluel'in, örgüte ait müflis (batık) Bank Asya'da 77 hesabının bulunduğu, bu hesaplarından bir kısmının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açıldığı belirtilen iddianamede, hesaplarının incelemesinde, kurban ve okul açıklamalarının görüldüğü, örgüte müzahir kurumlara para transferlerinin de yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma dosyasında temin edilen ifadelerden Uğurluel'in, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı ve örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu suretle FETÖ silahlı terör örgütü ile fiili ve organik bağ içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 10 Aralık 2018'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

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Talha Uğurluel'in FETÖ davasında iddianame kabul edildi
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