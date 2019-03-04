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’den son dakika ve uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü’nden ve ile ilgili son dakika uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüklük vatandaşlar tarafından da araştırmalara neden oldu. Düşük sıcaklıklarının nedeninin kar yağışı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, ‘Kar yağacak mı?’ ve ‘Kar ne zaman yağacak?’ sorularını aratmaya başladılar. Konuyla ilgili Meteoroloji’den rapor geldi. İşte yurt genelinde hava durumu raporları ve kar yağışı uyarıları…

Giriş Tarihi: 4.3.2019 19:55
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. İstanbul merkezli yağan kar yağışları yerini soğuk havalara bırakınca vatandaşlar tarafından merak konusu olan bir diğer konu ise 'kar ne zaman yağacak' oldu. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı da geldi. İşte Meteoroloji'nin hazırladığı rapor doğrultusunda kar yağışı beklenen iller, hava durumu ve don uyarıları…

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ! KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan tahminler doğrultusunda Perşembe gününe kadar kar yağışı beklenmezken, Perşembe gününün gelmesi ile birlikte birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İşte kar yağışı beklenen iller…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?
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