Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgilendirmesi: İstanbul'da havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu bilgilendirmesine göre yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar hava durumunu araştırmaya devam ediyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da güneşli havalara dikkat edilmesi konusunda Meteoroloji uyardı. Yurt genelinde gündüz ve gece sıcaklık değerleri nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık artarken güneşli günlerin ardından yağmur bekleniyor. 5 Mart Salı günü İstanbul'da en yüksek sıcaklık 12 derece en düşük sıcaklık 7 olarak belirtilirken Meteoroloji'nin bilgilendirmesine göre bugün yağmur bekleniyor. Marmara bölgesi genelinde yağmur beklenirken sıcaklık değerleri düne göre biraz artacak. İşte il il hava durumu raporları...