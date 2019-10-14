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! Bakanlık ile ilgili liste yayınladı! Birçok ünlünün tanıttığı o zayıflama çayı da...

Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen haberinde birçok gıda da yapılan hileler gün yüzüne çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede ise alkollü içeceklerden yağlara, baldan enerji içeceklerine kadar pek çok üründe zarar verici etkenler olduğu belirtildi. Son olarak birçok ünlünün sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı üründe de zarar verici maddeler bulundu. Son dakika haberinin detaylarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 14.10.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 09:30
SON DAKİKA! Bakanlık hileli gıdalar ile ilgili liste yayınladı! Birçok ünlünün tanıttığı o zayıflama çayı da...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı liste vatandaşları endişelendirdi. Alkollü içeceklerden yağlara, baldan enerji içeceklerine kadar pek çok ürünün markasını açıklayan bakanlık, ürünlerin içindeki zarar verici etkenleri de belirtti.

Öte yandan ünlülerin tanıttığı zayıflama çayında çıkan zarar verici maddeler ise vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Pek çok ünlünün sosyal medya hesabı üzerinden tanıtımlarını yaptığı o çayın içinde sibutramin' tespit edildi. Bakanlığın kamuoyuna duyurduğu 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler' listesinde yerini aldı. Ürünün tanıtımını birçok ünlü sosyal medya hesabından yapmıştı.

PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM TANITIMI YAPANLAR ARASINDA YER ALIYOR

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SON DAKİKA! Bakanlık hileli gıdalar ile ilgili liste yayınladı! Birçok ünlünün tanıttığı o zayıflama çayı da...
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