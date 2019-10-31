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'da yaşanan gelişmesi herkesi şok etti! Kayıp olarak aranan ağaca asılı şekilde ölü bulundu!

'nın dünkü programında yaşanan gelişmesi herkesi ekrana kilitledi. 12 Eylül'den beridir kayıp olan 43 yaşındaki 'e ne olduğunu herkes merak ediyor, ailesi onu arıyordu. Eşi kocasını aramak için Müge Anlı'ya katılmış ve kocasının kendisini en yakın arkadaşı Safiye Ergen ile aldattığını iddia etmişti. Konu ile ilgili iddialar sürekli olarak gelirken dünkü canlı yayında açıklanan herkesi şoke etti. Gencer Zengin ölü bulundu. Ağaca asılı olarak ölü bulunan Gencer Zengin intihar mi etti, öldürüldü mü? İşte konu ile ilgili ayrıntılar

Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:54
Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şok etti! Kayıp olarak aranan Gencer Zengin ağaca asılı şekilde ölü bulundu!

ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmesi herkeste şok etkisi yarattı. 12 Eylül tarihinden itibaren aranan ağaca asılı halde ölü bulundu. Eşi 'in programa katılıp eşini araması ve eşi ile ilgili iddialarını anlatması gündeme bomba gibi oturmuştu. Eşinin kendisini en yakın arkadaşı Safiye Ergen ile aldattığını iddia eden kadın iddialarını sürdürdü. Safiye Ergen üzerine atılan suçu yalanlansa da Müge Anlı yayınında Safiye Ergen, Gencer Zengin'in kendisine "Her erkek senin gibi eşi olsun ister" diye mesaj attığını ifade etmişti. Peki Gencer Zengin intihar mi etti, öldürüldü mü?

İşte Gencer Zengin olayı ile ilgili son dakika bilgileri…

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Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şok etti! Kayıp olarak aranan Gencer Zengin ağaca asılı şekilde ölü bulundu!
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