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programında hakkında gelişmesi! Banka cüzdanı ile ev tapusunu alarak kaybolmuştu...

'nın bugünkü canlı yayınından gelen bilgisine göre kayıp olan 42 yaşındaki bulundu. Evden kendi isteğiyle giden ve giderken yanına banka cüzdanı ve evin tapusunu da alan 2 çocuk annesi kadın sosyal medya hesaplarından çeşitli gruplara katılıp buradan bir kişi ile tanışıp evi terk ettiği düşünülüyor. Canlı yayında annesine seslenen Feyzanur Doğan ve Alican Doğan annelerinin bulunmasına sevinseler de Gülay Doğan yayına katılmak istemediğini avukat aracılığı ile bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları;

Giriş Tarihi: 2.11.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 08:04
Müge Anlı programında Gülay Doğan hakkında son dakika gelişmesi! Banka cüzdanı ile ev tapusunu alarak kaybolmuştu...

Müge Anlı'nın programında aranan hakkında yaşanan gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitledi. 30 Eylül'den itibaren İstanbul Arnavutköy'den evini terk eden 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülay Doğan bulundu. Evden giderken banka cüzdanını ve evin tapusunu da alan kadın eşi ile birlikte artık yaşamak istemediğini, eşinden boşanacağını ve kızının üniversite kazanabilmesi için bu kadar süre dayandığını belirtirken stüdyoya da katılmayacağını avukatı aracılığı ile bildirdi. Sosyal medya aracılığı ile birkaç kişi ile tanışıp o şekilde evden ayrılan Gülay Doğan hakkındaki son dakika detayları ise epey ilgi çekiciydi.

İşte haberin ayrıntıları…

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Müge Anlı programında Gülay Doğan hakkında son dakika gelişmesi! Banka cüzdanı ile ev tapusunu alarak kaybolmuştu...
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