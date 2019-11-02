Müge Anlı programında Gülay Doğan hakkında son dakika gelişmesi! Banka cüzdanı ile ev tapusunu alarak kaybolmuştu...

Müge Anlı'nın programında aranan Gülay Doğan hakkında yaşanan son dakika gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitledi. 30 Eylül'den itibaren İstanbul Arnavutköy'den evini terk eden 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülay Doğan bulundu. Evden giderken banka cüzdanını ve evin tapusunu da alan kadın eşi ile birlikte artık yaşamak istemediğini, eşinden boşanacağını ve kızının üniversite kazanabilmesi için bu kadar süre dayandığını belirtirken stüdyoya da katılmayacağını avukatı aracılığı ile bildirdi. Sosyal medya aracılığı ile birkaç kişi ile tanışıp o şekilde evden ayrılan Gülay Doğan hakkındaki son dakika detayları ise epey ilgi çekiciydi.

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