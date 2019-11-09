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Nilgün (Nalan) Şimşek olayında gelişmesi yaşandı! " ölmedi, geri dönecek", "Ablası ile kocasının ilişkisi var" iddiaları gündeme oturdu!

’nın programında düzenli olarak işlenen konular arasında yerini alan Nilgün (Nalan) Şimşek olayında gelişmesi yaşandı. 5 çocuk annesi ’in öldüğü ve cinayete kurban gittiği iddialar arasında yerini almıştı. Her gün ekrana gelen canlı yayında konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünkü programda ise Nilgün Şimşek’in aslında ölmediğini, yüksek miktar para alıp evi terk ettiği iddia edildi. Aylarca “öldüğünü” söyledi, şimdi ise “geri dönecek” denildiği gibi aynı zamanda programda başka bir iddia daha gündeme geldi. Eşi Mustafa Şimşek ile ablası arasında ilişki olduğu ancak bu durumu gizledikleri iddia edilirken Nilgün Şimşek'in ablası bu iddiaları reddetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.11.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 08:19
Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Nilgün Şimşek ölmedi, geri dönecek, Ablası ile kocasının ilişkisi var iddiaları gündeme oturdu!

Nilgün (Nalan) Şimşek olayında gelişmesi yaşandı. Aylarca öldüğü iddia edilen kadının şimdi ise geri döneceği iddia edildi. Aslında ölmediği, 208 bin Euro ile evi terk ettiği öne sürülen 'e ne olduğu hala bilinmiyor. Konu ile ilgili her gün yeni bir detayın ortaya çıkması aileyi ve izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Peki Nilgün Şimşek'e ne oldu? Öldüğü iddia edilen kadın aslında ölmedi, geri mi gelecek?

NİLGÜN ŞİMŞEK'E NE OLDU?

ile Tatlı Sert programında işlenen Nilgün Şimşek olayı ile ilgili her gün güncel bilgiler canlı yayında aktarılıyor. 8 Kasım Cuma günkü programda da aktarılan son dakika bilgileri herkesi şoke etti. Günlerdir işlenen Nilgün Şimşek'e ne oldu? İfadeler neden değişti? Öldü mü yoksa geri mi gelecek?

İşte ayrıntılar...

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Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi yaşandı! "Nilgün Şimşek ölmedi, geri dönecek", "Ablası ile kocasının ilişkisi var" iddiaları gündeme oturdu!
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