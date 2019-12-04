Son dakika haberi: Yürekleri dağladı! 20 yaşındaki genç balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde katlettiler...

Ordu'da yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, adeta yürekleri dağladı. 20 yaşındaki genç balerin Ceren Özdemir, antrenmandan çıktıktan sonra Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahalesi'ndeki evine doğru yöneldi. Genç kız, evine gireceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleri neticesinde ağır yaralanan Ceren Özdemir, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç balerin Ceren Özdemir'den acı haber geldi

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, Ceren Özdemir'e ilk müdahale yapıldı. Genç balerin, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Ceren Özdemir hayatını kaybetti.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları;