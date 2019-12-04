Ordu'da Ceren Özdemir'i vahşice katleden zanlı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Polisi de bıçakla yaraladı
Ordu'da Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın polis operasyonu sırasında bir polisi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.
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