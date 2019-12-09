Esra Erol’un programındaki yasak aşk skandalından son dakika haberi: Melahat’ın 3. sevgilisinden de çıkmadı

Esra Erol programında yasak aşk skandalı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Esra Erol'un programında şok üstüne şok yaşatan Melahat'in çocuğu Celal Bey'den de çıkmadı. İkinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti. Genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, ilk çocuğunun babası olarak Celal isimli birini, ikinci çocuğunun babası olarak da Mehmet Muhammet adlı kişiyi söylemişti. Dün canlı yayında açıklanan sonuca göre Melahat'in çocukları ismini verdiği iki kişiden de çıkmadı. İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…

ESRA EROL PROGRAMINDA ŞOK! O İSİMLERDE ÇIKMADI

İşte Esra Erol'da da yaşanan akılalmaz olayın tüm detayları ve son dakika gelişmeleri…