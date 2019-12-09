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Haberi: programında korkunç olay! Kızını satıp, kardeşinin eşiyle kaçtı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ’te kocasını aramak için programa katılan Semra Gümüş’ün açıklamaları stüdyoda şok etkisi yarattı. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ile Tatlı Sert’in bugünkü programı Yasin Aydın’ın şarkısı ile oldukça keyifli bir şekilde başlamıştı. İlerleyen dakikalarda Kocaeli’nden programa katılan Semra Gümüş kocası ve kayınbiraderi ile ilgili ağızları açık bırakacak iddialarda bulundu. 6 çocuk babası Bekir Gümüş’ün kızını satıp o parayla kardeşinin eşiyle kaçtığı iddiası izleyenleri şoke etti. İşte 9 Aralık 2019 Pazartesi günü Müge Anlı’da yaşananlar ve haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 9.12.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 19:48
Son Dakika Haberi: Müge Anlı programında korkunç olay! Kızını satıp, kardeşinin eşiyle kaçtı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı 'te akıllara durgunluk veren bir olayı daha yaşandı. Kocaeli'nden programa katılan Semra Gümüş, kocası ve kayınbiraderi ile ilgili ağızları açık bırak bir iddiada bulundu. 6 çocuk babası Bekir Gümüş'ün kızını satıp o parayla kardeşinin eşiyle kaçtığı iddiası izleyenleri şoke etti.

KARDEŞİNİN EŞİYLE KAÇTI

Semra Gümüş, eşinin ıssız bir yerde kendisini tornavidalamaya çalıştığını ve boşanmak istediğini belirtti. Gümüş, kocası 38 yaşındaki Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli 25 yaşındaki eşini kaçırdığını iddia etti. ise kesin olup olmadığını Semra Gümüş'e sordu. Gümüş, ise olayın kesin olduğunu ikisinin kendisini telefonla arayıp görüştüklerini belirtti.

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı programında korkunç olay! Kızını satıp, kardeşinin eşiyle kaçtı
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